Josè Boto, ex dirigente di PAOK e Shakhtar ma con un passato anche da talent scout del Benfica, ha parlato a Sportitalia di Tiago Djalo , difensore del Lille accostato all'Inter per la prossima stagione:

"Djalo è un giocatore che ha dimostrato di poter essere uno dei migliori della sua generazione in Portogallo. Molto veloce nell'1 contro 1, molto continuo e maturo per la sua età. Anche lui sono sicuro andrà in qualche grande squadra in futuro. Inter o altre, ne ha le capacità".