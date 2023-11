Youth League, pagelle Salisburgo-Inter: Matjaz un muro, Berenbruch sa fare tutto

Miconi 6 Tiene diligentemente il campo coprendo la zona di competenza senza avventurarsi troppo in avanti. Fermato da un problema muscolare. (dal 1' st Aidoo 6 Qualche imprecisione con il pallone tra i piedi, ma non demerita)

Stante 7 Degna spalla di Matjaz, quando c'è da battagliare non si tira mai indietro. Altra prestazione concreta.

Matjaz 7,5 Un gigante in mezzo alla difesa. Segue Reischl ovunque e non gli lascia toccare palla, chiude ogni varco. Un muro.

Motta 6,5 Si sgancia con puntualità in avanti e mette in mezzo qualche pallone insidioso.

Bovo 6 Lascia i compiti di regia a Stankovic e si limita a sporcare le linee di passaggio degli avversari. (dal 22' st Zanchetta 6 Si cala subito nel clima della partita)

Stankovic 7 Quando sale il livello lui risponde presente: prestazione da leader.

Berenbruch 7 In questo momento è imprescindibile: corre e fatica come un mediano, inventa come un trequartista, segna come un attaccante. Il gol, il quinto in stagione, è un capolavoro.

Di Maggio 7 Schierato in una posizione inedita, da "finto" esterno destro, si applica e regala qualità e quantità. (dal 41' st Quieto sv)

Zuberek 6,5 Altri segnali positivi da parte dell'attaccante polacco: fa a sportellate con i difensori avversari, fa salire la squadra e offre sempre un appoggio ai compagni. Gli manca naturalmente brillantezza, ma arriverà anche quella. (dal 22' st Spinaccè 6 Si muove bene in avanti)

Sarr 6 Gira intorno a Zuberek provando a raccoglierne le sponde, ma ha poche occasioni per far male. (dal 22' st Owusu 5,5 La ruggine è comprensibilmente tanta, spreca un'occasionissima a tu per tu con il portiere avversario)

Chivu 7 Presenta un nuovo abito tattico e la squadra disputa una delle migliori prestazioni stagionali. Peccato per la mancata vittoria, ma il gruppo c'è, eccome se c'è.

