Gazzetta conferma: “Inter si sente in pole per Djalo! Ed è pronto un tris di colpi a zero”

L'altro possibile parametro zero messo nel mirino è Piotr Zielinski (qui la nostra esclusiva). "Il polacco è considerato il completamento perfetto per il reparto se non prolungherà il contratto con il Napoli, in scadenza il 30 giugno. Il giocatore è molto legato al club azzurro, ma nonostante la trattativa che dura da mesi, è sempre... sospeso. Apparentemente più vicino all'addio che alla permanenza. La Juventus ha già fatto sapere al suo entourage che è interessata e può sfruttare il rapporto che Giuntoli ha creato sotto il Vesuvio con Piotr. L'Inter, però, non si sente battuta o fuorigioco".

"Anzi... Dai contatti avuti con la mezzala ex Empoli, ha capito che trasferirsi a Milano è una prospettiva che intriga il calciatore. Anche perché Zielinski è al corrente della stima che Inzaghi nutre per lui e gli piace come il tecnico di Piacenza valorizza i suoi centrocampisti. Attualmente guadagna 3,5 milioni netti e per l'Inter, dovendo pagare "solo" le commissioni, garantirgli la stessa cifra o anche di più, e poi aggiungere dei bonus, non sarebbe un problema insormontabile. Prima però bisogna che Zielinski decida di non rinnovare con il Napoli".

Difesa, centrocampo e...attacco. Non è un mistero che Mehdi Taremi rappresenti un'altra occasione da cogliere al volo. "L'iraniano non ha intenzione di rinnovare con il Porto e a livello realizzativo (solo 3 reti) l'incertezza sul futuro sta pesando. E' stato vicino anche al Milan, ma a fine agosto l'operazione con la società di via Aldo Rossi non è andata a buon fine a causa delle commissioni. Facile immaginare che quest'ultime siano destinate ad alzarsi in caso di trasferimento a parametro zero dall'1 luglio in poi. Di certo però nelle prossime settimane la situazione di Taremi in viale della Liberazione continueranno a monitorarla. Come detto più in vista di un arrivo a parametro zero la prossima estate che in ottica gennaio. A meno che Arnautovic...".

(Gazzetta dello Sport)

