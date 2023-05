Brambati: “Allegri? Marotta non gli avrebbe mai fatto questo contratto. Doveva chiedere scusa”

Massimo Brambati, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato di Massimiliano Allegri, partendo dalle parole dell'allenatore che ha detto che sapeva che sarebbe stato difficile vincere nell'immediato: "Ha ritirato fuori questa cosa. Lui aveva già un accordo di massima col Real Madrid, ma ha usato come tutti l'offerta del Real per alzare quella della Juventus, e ha preferito giocare in casa. Ha pensato che stando a Torino con persone che conosceva potesse rimettere le cose a posto e affondare il coltello in una dirigenza in stato confusionale. Perché solo una dirigenza in questo stato poteva fare un contratto di quattro anni a un tecnico che è stato fermo due. Marotta non avrebbe mai fatto 4 anni di contratto ad Allegri. Si doveva vergognare a dire che le cose successe quest'anno non le augura a nessuno, per 10-15 punti.