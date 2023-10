Brambati: “Spero sia la giornata del Torino. Altrimenti può essere quella del Milan”

Brambati ne è convinto: "Se il Milan dovesse battere la Juve comincerebbe a dire la propria per la lotta scudetto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati , ex calciatore ed attuale opinionista, ha parlato così della giornata di Serie A in arrivo:

"Di chi può essere la giornata? Spero che sia del Torino, che non vive un momento positivo. A me piace molto Juric, come interpreta la panchina del Toro. Spero possa dare una svolta a questa annata. Zapata fuori? E allora...(ride, ndr). Altrimenti potrebbe essere la giornata del Milan, dovesse vincere con la Juve e anche se l'Inter vincesse col Torino, comincerebbe a dire la propria dal punto di vista dello Scudetto. Comincerebbe a dire 'Io ci sono'".