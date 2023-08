Juve-Bologna, Brambati svela: “Di Bello? Mi è stato riferito che nell’intervallo…”

Le parole dell'ex calciatore su quanto accaduto ieri in Juve-Bologna: "Intanto non parliamo di un arbitro di grande spessore"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto ieri in Juve-Bologna con il mancato rigore concesso ai rossoblu da parte di Marco Di Bello: “Intanto non parliamo di un arbitro di grande spessore. Secondo una spiegazione che mi è stata riferita però, a Di Bello era stato detto nell’intervallo di un rigore per la Juventus non assegnato. A quel punto c’è stata la classica e stupida compensazione”.