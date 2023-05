Brambati: “Inter? Ha meriti in Champions, ma sorteggio benevolo. Inzaghi…”

Nel suo intervento a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato della Juventus e di come dovrà ripartire: "Per resettare tutto devi capire la proprietà. Elkann ha le idee chiare? Si è attorniato di gente giusta? Per me è da tempo che mette persone sbagliate nei posti sbagliati. Paratici ha vinto 9 scudetti, poi sono arrivati Cherubini ed Arrivabene, che non potevano stare seduti lì. Calvo ha fatto fino a ieri marketing. Come fa a dire che prende Giuntoli? Poi questo con chi si interfaccia? Perché Calvo non è uomo di calcio. La Juve è da Pirlo che sta facendo la transizione, troppo tempo. Oggi devi mettere mano al portafogli e cambiare, anche il tecnico".