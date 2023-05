City, Inzaghi prepara il blitz dell’Inter: 2 messaggi lanciati da Simone. Obiettivo chiaro

In questo momento in casa Inter c'è la necessità di chiudere la pratica quarto posto, poi si penserà alla finale di Istanbul

Mancano quindici giorni alla finale di Istanbul, un'eternità per qualcuno. Invece no, è dietro l'angolo per qualcun altro, questione di punti di vista. Quello che invece mette tutti d'accordo in casa Inter è che adesso c'è la necessità di chiudere la pratica quarto posto. "C’è una frase di Simone Inzaghi che racconta perfettamente cosa c’è adesso nella testa dell’Inter, aspettando il Manchester City: «Siamo una squadra consapevole». Sapere di essere, in fondo il miglior punto di partenza possibile. L’Inter, questa Inter, non ha dubbi".