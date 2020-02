Brambati: “Inter, Conte voleva Vidal. Eriksen? Mi fido di Antonio. Sta cercando di…”

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e oggi procuratore, Massimo Brambati, ha analizzato la situazione in casa Inter del nuovo grande acquisto di gennaio, Christian Eriksen:

“E’ logico che inizialmente volesse un altro giocatore, ossia Vidal, completamente diverso ma più collocabile nello schieramento di Conte. Aggiungere Eriksen fin dal primo minuto credo sia abbastanza rischioso. Io tendo a fidarmi di Conte e delle sue decisioni. Per me non ha voluto Eriksen a tutti i costi ma ora sta cercando di inserirlo gradualmente, senza perdere equilibrio“.

(Fonte: TMW Radio)