Brambati: “Inter società più complicata che esiste. Giocatori cotti ora”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati si è espresso sul difficile momento dell’Inter di Antonio Conte, dichiarando:

“Conte è arrivato nella società più complicata che esiste. E’ arrivato secondo in campionato e in finale di Europa League, ha raccolto tantissimo. Quale talento vedrei bene in Italia? Dominik Szoboszlai, ventenne del Salisburgo. Juve, Atalanta e Inter sono le squadre che hanno finito più tardi le loro stagioni. Io dico che i giocatori sono cotti ora. Guarda Ronaldo, rientrato dopo 20 giorni, ha giocato libero di testa, fresco. Staccare, fare un po’ di vacanza, serve eccome“.

(Fonte: TMW Radio)