Inter, Brozovic sta tornando in Italia e posta la foto prima del decollo

Munito di mascherina e dispositivi anticovid19, Marcelo Brozovic è partito per l’Italia nonostante in Svezia sia risultato positivo al covid19. Come ha comunicato la federazione croata, il giocatore non dovrà fare la quarantena nel Paese che ospita la Nazionale dell’interista, ma può tornare in Italia. Lo sta facendo a bordo di un aereo privato e trascorrerà i giorni dell’isolamento nella casa di Milano.

Sui social lui stesso ha postato la foto scattata prima del rientro in Italia. Stamattina aveva rassicurato tutti con una battuta alla Brozo per sdrammatizzare il momento.