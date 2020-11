Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid19 mentre si trova in Svezia, in ritiro con la Croazia. Il giocatore interista, che già in altre occasioni ha dimostrato la sua ironia, l’ha presa con filosofia. E su Instagram ha postato una sua foto – anche per rassicurare sulle sue condizioni – e ha scritto: “Sempre positivo”. Dovrà restare in isolamento fino a che non tornerà negativo.