“Marcelo Brozović, che ieri è risultato positivo al Covid, è isolato dal resto della nazionale e oggi tornerà a Milano con un aereo privato”. Lo annuncia, con una nota ufficiale, la Federcalcio croata.

Nessuna quarantena in Svezia, quindi, per il centrocampista dell’Inter, che tornerà già oggi in Italia per continuare la quarantena nel suo appartamento. In attesa del prossimo tampone di controllo.