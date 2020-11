Inter-Real, Brozovic può farcela: “Marcelo, isolamento iniziato. In testa ha un solo pensiero”

Ha ovviamente scosso l’ambiente Inter la notizia della positività al Covid di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che salterà sicuramente la gara contro il Torino di domenica prossima, spera di essere in campo contro il Real Madrid nella decisiva sfida di Champions League:

“Conte chiedeva alla ripresa del campionato solo un po’ di normalità: allenamenti al completo e poco altro per ripartire. E invece il virus, con tutto il carico di ansia e dubbi, si è messo di traverso ancora. Marcelo Brozovic, l’ultimo positivo al Covid, ha iniziato il periodo di isolamento con in testa un solo obiettivo, la Champions. L’Inter incrocia il Real il 25 novembre, 11 giorni da oggi: in linea di principio ci sono i tempi tecnici per tentare un recupero in extremis“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)