Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Christian Bucchi ha parlato del momento del Napoli. "Parto da un presupposto fondamentale, il Napoli non è un club abituato a vincere e competere tutti gli anni. È un club che si sta cimentando nell’era De Laurentiis nelle posizioni alte. Non ha la storia di club come Juventus e Inter che sono abituati a vincere".

"Quello che è accaduto l’anno scorso è qualcosa di irripetibile. Probabilmente anche con lo stesso allenatore non sarebbe riuscita a replicarsi. L’Inter? Non credo che il campionato torni ad essere più equilibrato nella seconda parte di stagione. L’Inter ha l’organico forte e quest’anno non ce n’è per nessuno. Veder giocare l’Inter quest’anno credo sia bello quanto lo era vedere l’anno scorso il Napoli".