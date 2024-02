"Noi Thuram lo avevamo preso comunque, ma se Lukaku avesse accettato ci saremmo trovati con lui, Martinez e Thuram. Magari non ci sarebbe stata la stessa chimica che abbiamo oggi con Marcus e Lautaro. Quindi tradotto volgarmente serve anche culo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.