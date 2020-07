Bucciantini: “L’Inter ha un grosso problema. Se indossi quella maglia con Conte in panchina…”

Intervenuto a Sky Sport nel post partita di Verona-Inter, Marco Bucciantini ha analizzato così la prestazione dei nerazzurri al Bentegodi:

“Il problema dell’Inter è come gestire i cali, come non farsi male quando non sei al massimo. Quando l’Inter cala, non tiene il campo come dovrebbe fare una grande squadra. Oggi il pareggio del Verona non c’era nell’atmosfera. L’Inter può giocare da favorita l’Europa League. Se hai la maglia dell’Inter e in panchina Conte, non devi avere problemi di motivazioni. Quando c’è Lukaku, metti la palla lì e diventa buona, è tua. Quando non c’è Lukaku cambia tutto. Se vuoi crescere devi stare lì, è importante. L’Inter nel primo tempo sembrava aver perso il filo della partita, poi però lo aveva ripreso. E’ una squadra che non chiude le partite, poi quando cala prende tanti gol. Secondo me questa partita se la riguarda quattro volte Conte. Se sei spaventato in certe giocate nonostante ti chiami Inter, è dura. Manca un po’ di personalità in alcuni giocatori“.

(Fonte: Sky Sport)