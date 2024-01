Buffon: “De Rossi? Non c’era persona più indicata di De Rossi. Non soffrirà confronto con Mou”

«In un momento simile, per la Roma non poteva esserci una persona più indicata di Daniele. Una mossa intelligente. E’ un’avventura bellissima, affascinante, magari un po’ rischiosa, come quelle che piacevano a me. Io ho quasi sempre fatto scelte di cuore, pancia e coraggio. Mi piaceva mettermi alla prova e lo stesso vale per Daniele. Non mi sembra un salto nel buio né per la Roma né per lui. Quando conosci bene il contesto e l’ambiente, interno ed esterno, sei già un passo avanti. Ci devi mettere molto altro, certo, ma Daniele ha un profilo speciale di sportivo e di uomo. Per lui è un’occasione importante e anche una grande responsabilità».