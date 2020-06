Burdisso: “Ce ne sono pochi in giro come Lautaro, l’Inter farà la scelta giusta. E Icardi…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex difensore dell’Inter Nicolas Burdisso ha parlato così degli elementi più interessanti del calcio argentino a partire da Lautaro Martinez:

“Non sono io a decidere dove va, c’è una dirigenza competente come quella dell’Inter che farà la scelta giusta. Che il ragazzo è forte lo sappiamo tutti, ha imparato tante cose un anno e quest’anno sta facendo benissimo. Ce ne sono pochi come Lautaro, sono pochi anche i calciatori argentini pronti per una squadra come l’Inter”.

GAICH – “Potrebbe fare quello che ha fatto Lautaro, ha iniziato a giocare fuori area, ha imparato tanto in Nazionale Under 20 e Under 21. E’ alto quasi 1.90 e ha la porta in testa, nel campionato preolimpico ha fatto benissimo, giocando per lui ma anche per la squadra e continuerà a crescere”.

TONALI – “A me ha sorpreso, è un giocatore pronto. Secondo me è pronto, trasmette sicurezza, è maturo per l’età che ha. E ha le idee chiare su dove vuole arrivare”.

58 MILIONI DI EURO PER ICARDI – “E’ vero che non ha giocato in Nazionale ma per quello che ha fatto vedere in Italia e anche al PSG vale quei soldi, ha ancora l’età per fare diversi anni al top”.

AGUERO – “Non lo immagino fuori da Manchester. Sarebbe perfetto come spalla di Lukaku? Sì, ed è vero che Conte ha portato Tevez dal Manchester alla Juve. Però io non vedo Aguero lontano da Manchester, è un idolo ormai”.