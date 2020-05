Pres. San Lorenzo: “L’Inter vuole Gaich”. Non è il solo cercato da Marotta: chiaro identikit

L’Inter sarebbe sulle tracce del giovane Adolfo Gaich, attaccante classe 1999 considerato uno dei talenti emergenti del calcio argentino. Almeno stando a quanto rivelato da Marcelo Tinelli, presidente del San Lorenzo. La Gazzetta dello Sport spiega: “Un dossier in mezzo a tanti altri. Però Gaich ha alcune caratteristiche che lo rendono assimilabile a un altro obiettivo nerazzurro, il brasiliano Cunha. Intendiamoci, i due sono giocatori completamente diversi, ma al di là delle caratteristiche tecniche hanno qualcosa in comune. La prima è la più evidente, l’anno di nascita (1999), la seconda sono gli ampi margini di crescita che ne potrebbero far crescere ulteriormente il valore sul mercato, la terza una quotazione ancora “accettabile”. Se Cunha viene valutato 15-18 milioni, Gaich ha una clausola di rescissione tuttora valida da 15 milioni di dollari: a gennaio stava per passare al Bruges, poi l’affare è saltato”.

Un indizio sui profili messi sotto la lente d’ingrandimento dal club nerazzurro: “Come terza/quarta punta la scelta cadrà su un giocatore giovane che possa diventare una fonte di possibili plusvalenze o di crescita patrimoniale per il club. Per averlo non si spenderanno più di 20 milioni di euro (del tesoretto che nascerà dalle cessioni di Icardi e Lautaro) e si cercheranno caratteristiche da “uomo squadra” che ben si combinino con lo spirito del gruppo e del gioco di Conte”.