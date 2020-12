E’ un altro Brozovic: “Scattato il ‘voto’ di Marcelo per l’Inter. Conte sorride e lo ringrazia”

Quello visto al Borussia Park contro il Moenchengladbach nella notte di Champions League che ha riacceso la speranza dell’Inter è il Marcelo Brozovic che tutti i tifosi nerazzurri vorrebbero sempre vedere in campo. Concentrato, determinato, continuo all’interno dei novanta minuti. Perché, quando Brozo si dimostra così Epic, diventa imprescindibile per il centrocampo interista. Conte lo sa bene, e in questi mesi ha lavorato duramente soprattutto sulla testa del giocatore.

Che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora pare davvero aver cambiato mentalità. Tanto da aver sottoscritto una sorta di ‘voto’ per l’Inter, ovvero riscrivere la storia nerazzurra in questa stagione, per arrivare a vincere finalmente dei trofei a Milano. Conte non può che sorridere e ringraziare:

“Dietro un grande traguardo di squadra c’è sempre un protagonista inatteso. Uno di quelli che non ti aspetti al via della stagione ma che durante l’anno sa cambiare le gerarchie e riscrivere la storia. Personale e del club. È quello che si augura di fare Marcelo Brozovic con l’Inter 2.0 firmata Antonio Conte“, riporta la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)