Conte, il futuro è solo Inter: “E non solo per il contratto. Zhang ha deciso di…”

Antonio Conte e l’Inter sono destinati a continuare insieme ancora a lungo. E non solo per un contratto triennale arrivato alla sua seconda stagione e in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferisce il giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, infatti, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha deciso di dare completamente fiducia al suo allenatore per il futuro, pronto anche ad assecondarlo sul mercato:

“Conte invece all’Inter c’è e ci resta per i motivi che abbiamo già detto (contratto), ma anche perché Zhang ha deciso di dargli fiducia. Vera o apparente lo scopriremo. Il problema è che quest’anno l’Inter deve vincere, non può essere un altro anno di crescita e basta. E allora Conte va assecondato, la rosa va completata“, si legge.

(Fonte: TMW)