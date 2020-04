Cagni e i ricordi di Brescia: “Altobelli fenomeno. Una volta presi Beccalossi per l’orecchio e…”

“Beccalossi l’ho sentito recentemente. Erano stati miei ragazzi a Brescia, erano nella Primavera. In un’amichevole a Brescia mi fece un tunnel Beccalossi dopo pochi minuti, io subito lo presi per l’orecchio e gli dissi di non farlo più. Spillo era un fenomeno”.

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex allenatore del Brescia Gigi Cagni ha ricordato un aneddoto con Altobelli e Beccalossi che, prima di fare la storia dell’Inter, sono passati per Brescia, lasciando dei bei ricordi.