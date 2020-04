Altobelli: “Lautaro? Lo do solo per Messi. Icardi? Tornasse all’Inter, io alla Juve chiederei…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Spillo Altobelli, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez, gioiello nerazzurro finito nel mirino del Barcellona: “Lautaro è un ragazzo che ha fatto vedere tutte le sue qualità e può ancora migliorare. L’Inter dovrebbe cercare di tenerlo a tutti i costi, anche se la situazione non mi sembra delle più facili. Non perché la società non lo voglia tenere ma semplicemente per la clausola: qualcuno potrebbe pagarla direttamente e scavalcare i nerazzurri. Direi che dipende soprattutto dal giocatore. Abbiamo sempre letto che a Milano si trova bene, che l’Inter è una grande squadra, che lo ha fatto crescere e diventare un attaccante di livello mondiale. Mi auguro che il suo pensiero non cambi e che si fermi all’Inter, anche perché ha tempo per andare eventualmente in un’altra società. Mi sembra logico che l’Inter non accetti delle contropartite dal Barcellona. Se vuoi davvero Lautaro metti sul piatto la clausola e lo prendi. L’Inter non è l’ultima arrivata: è una società forte, all’avanguardia e con disponibilità infinite. Se dovessi scambiare Lautaro con un altro giocatore del Barcellona, lo farei soltanto con Messi“.

Il caso Icardi “La situazione è un po’ complicata. Siamo di fronte ad un grande centravanti – prosegue Altobelli -, lo ha dimostrato all’Inter e lo sta facendo vedere anche adesso al Paris Saint-Germain. E’ un goleador nato, i problemi sono altri… Come calciatore non si discute, fossi il PSG lo riscatterei sicuramente. Se dovesse tornare all’Inter e la Juventus trattasse il suo acquisto, al posto di Marotta chiederei ai bianconeri un giocatore di pari livello e non certo Bernardeschi che con Sarri è una riserva. Io per Icardi vorrei solo Dybala dalla Juve“. Il lavoro di Conte “E’ al primo anno sulla panchina dell’Inter, la società ha cambiato molto e ci sono state diverse cessioni importanti come Icardi, Nainggolan e Perisic. Fino alla partita con la Juventus erano comunque vicini alla testa della classifica, direi che finora è stata una stagione positiva per l’Inter. Certamente per accorciare il gap con la Juve serviranno nuovi investimenti sul mercato, credo che in futuro Conte e il club possano costruire una squadra in grado di lottare alla pari con i bianconeri. Non c’è un giocatore come Maradona, Pelé o Platini in grado di fare da solo la differenza: deve funzionare tutto il gruppo, si deve migliorare la rosa in quei ruoli dove l’Inter ha dimostrato di avere ancora delle lacune”, ha concluso Spillo.