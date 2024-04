Cairo: “Buongiorno? Marcato bene Vlahovic. Suo ultimo derby? No no”

A margine della sfida tra Torino e Juventus, finita zero a zero, Urbano Cairo, presidente granata ha parlato ai microfoni dei giornalisti. «Peccato davvero per l’ultimo colpo di testa di Lazaro. Ma è stato un peccato anche il primo colpo di testa, ovvero l’occasione che abbiamo avuto con Sanabria nel secondo tempo», ha detto.