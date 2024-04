Buongiorno: “Io difensore più forte? No, cerco di fare il meglio che posso”

No, assolutamente. Io cerco di migliorarmi, di studiare gli avversari e fare il meglio che posso ma è anche merito della squadra, sono contento delle prestazioni difensive ma sono merito di tutti.

Una grande consapevolezza, ovvio ci sia rammarico. Volevamo dare una gioia ai tifosi, ma la vittoria non è arrivata. La squadra ha lottato, sofferto e ha creato occasioni, va bene così.

-Ultimo derby per Juric? C'era voglia di vincere anche per lui?

Non so se è stato ultimo suo derby. Ma molti lavorano con lui da tre anni e avevamo voglia di vincere questa partita, non ci siamo riusciti ma ci abbiamo messo il cuore.