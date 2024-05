"Ma adesso - aggiunge Cairo - pensiamo alle ultime tre giornate, magari escono sorprese in ottica Europa"

"Questo è il Toro più forte dei miei 18 anni, lo ha detto anche Ventura che di calcio ne capisce: non so cosa sia mancato in stagione, bisognerebbe chiedere ad altri": il presidente granata, Urbano Cairo, fa il punto a tre giornate dalla fine del campionato, con la squadra al decimo posto.