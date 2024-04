Aldo Serena, in un'intervista concessa a Tuttosport, ha parlato anche di Raoul Bellanova, ex esterno dell'Inter che in questa stagione è esploso con la maglia del Torino, al punto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale: "Bellanova all'Inter forse aveva patito la concorrenza. Al Toro sta mostrando cambio di passo, resistenza e un cross in velocità che è veramente un'arma speciale".