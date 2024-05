Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha parlato della difficile stagione vissuta da Juve e Milan e dai rispettivi allenatori. "Ai tifosi chiedo: siete contenti della Juve di Allegri? Se lo siete, avete ragione a sperare che resti. Io non riconosco la Juve, non riconosco in questa Juve un'idea di calcio che sia da Juve, che nel giro di due anni torni a vincere. Vedo Allegri in una fase meno esplosiva, sempre in difesa".