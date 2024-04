Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha esaltato l'Inter di Inzaghi all'indomani dall'infinita festa scudetto celebrata ieri per le strade di Milano:

"E’ una festa infinita quella dell’Inter. Giusto così. La squadra di Inzaghi, con la doppia stella già cucita sul petto, ha spazzato via anche il Torino. Quando si abbasseranno i riflettori la società nerazzurra comincerà a pensare al futuro. Bomber Marotta scenderà in campo per cercare di vincere un altro scudetto del mercato. Consentendo al proprietario Zhang di recuperare anche dei soldi nel tentativo, non semplice, di far quadrare i conti".