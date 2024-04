Sarà probabilmente un mercato con meno nomi, con meno scossoni, ma volto a irrobustire una squadra chiamata, nella prossima stagione, a difendere il tricolore e a dimostrarsi sempre più forte, anche in Europa. Sky Sport fa il punto sulle strategie di mercato dell'Inter in vista della sessione estiva: ci saranno certamente meno partenze (non è escluso che possano arrivare grandi offerte e che ci possa essere un addio anche importante) e meno nomi sulla lista degli acquisti ma, come ribadito da Beppe Marotta, il mercato nerazzurro avrà l'obiettivo chiaro di puntellare una rosa già fortissima. Intanto, Taremi e Zielinski sono già acquisti fatti: secondo Sky, i parenti dei due calciatori nei giorni scorsi erano a Milano per cercare casa, conferma ulteriore di due colpi in cassaforte.

Una delle priorità, secondo quanto riferisce l'emittente, è trovare un vice Sommer che, nel tempo, possa andare a prenderne il posto. Il primo nome in lista è quello di Bento, per il quale l'Inter è in prima fila anche se, in attesa di definire la situazione dal punto di vista societario, non può ancora affondare il colpo. L'Inter, comunque, potrebbe prendere un difensore di prospettiva, che possa pian piano prendere il posto di Acerbi. Ma non è tutto: in attacco (dove partirà Sanchez), infatti, piacciono molto sia Gudmundsson, sia Zirkzee.