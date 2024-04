"Ha sfornato prestazioni convincenti in serie affermandosi come un valore aggiunto soprattutto nella fase offensiva, anche se il suo contributo non ha l’appoggio dei numeri: il conto dice solo un gol e quattro assist, non enorme se rapportato ai 1400 minuti in campo, ma le prestazioni raccontano una storia ben diversa. La sua spinta sulla destra è stata determinante in numerose occasioni, soprattutto nel doppio scontro con lo Sporting negli ottavi di Europa League o in Coppa Italia per espugnare San Siro e battere il Milan ai quarti".