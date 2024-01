Calamai: “Fiorentina? Inter ostacolo gigantesco ma non insormontabile”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così del momento della Fiorentina in vista della partita di domenica con l'Inter: "La Firentina è alla ricerca della prima vittoria in campionato nel nuovo anno, anche se è chiaro che l'Inter è un ostacolo gigantesco ma non insormontabile. Credo che una delle chiavi per cercare di arginare la coppia micidiale Lautaro-Thuram potrebbe essere la difesa a tre perché Milenkovic, Quarta e Ranieri sono giocatori molto affidabili".