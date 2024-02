Calamai: “Inter, 100 punti nel mirino. E può salire sul tetto della Champions”

Nel suo editoriale su TMW, il giornalista Luca Calamai elogia l’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria per 4-0 a Lecce. “Inter, sempre Inter. Micidiale, a tratti devastante. E’ difficile trovare nuovi aggettivi per celebrare la squadra di Simone Inzaghi. Con le abituali magie di Lautaro i nerazzurri travolgono il Lecce e consolidano il vantaggio in classifica. L’Inter ha lo scudetto in pugno e può dare l’assalto ai cento punti in campionato. Inzaghi ha creato un progetto tattico che ormai viene proposto a memoria dal gruppo squadra. Un giusto cocktail di qualità e concretezza. Alla banda Inzaghi basta premere sull’acceleratore per spaccare le partite.