Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha parlato anche del pareggio dell'Inter contro il Napoli. "Dopo l’eliminazione dalla Champions, un mezzo sorriso in campionato. Il pareggio contro il Napoli avvicina la squadra di Inzaghi allo scudetto. Però l’Inter sembra non riuscire a tenere la giusta concentrazione agonistica per tutta la gara. Per carità ormai il distacco dalla seconda è abissale. I nerazzurri devono solo avere un po' di pazienza".