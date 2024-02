Prima pagina dedicata alla vittoria nerazzurra contro i bianconeri con il focus su un protagonista in particolare: il turco

La prima pagina del Corriere dello Sport, all'indomani dalla vittoria di San Siro contro la Juventus, se la prende Calhanoglu. Accanto a lui c'è Vlahovic. "Top & flop", è il titolo del quotidiano sportivo che spiega: "Gli opposti di Inter e Juve. Il turco domina, il serbo non incide. Vlahovic stecca l'esame da leader. Calha ha cambiato la corsa scudetto. Lautaro su Locatelli per liberare Hakan: ecco l'asso di Inzaghi. Rebus Chiesa, solo 4 volte titolare per novanta minuti".