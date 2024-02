Daniele De Rossi, dopo la vittoria per 4-0 contro il Cagliari, ha analizzato la partita della sua Roma. Alla prossima affronterà l'Inter di Inzaghi . Queste le parole dell'allenatore. «Riempire l'area per me è un concetto molto importante. A volte nascono gol di squadra a volte cose individuali. Abbiamo avuto più tempo per lavorare in questa settimana. Abbiamo fatto uno schema sbagliato, tipo il drink, lo avevamo fatto con la Spal, poi stasera è venuto bene, lo abbiamo riproposto, Inzaghi l'avrà visto e non possiamo farlo. Ma ci stiamo attenti perché è troppo importante il lavoro sulle palle inattive», ha scherzato sulla prossima partita.

«Cosa chiedo a Dybala in difesa? A volte gli chiedo sacrificio ma stiamo valutando quanto chiedergli in base anche alla condizione, dobbiamo a volte farlo tornare sotto palla ma in zona centrale per essere in zona congeniale se dobbiamo ripartiamo. Roma-Inter sabato? Arriva questa partita come tutte prima o poi, giusto enfatizzare le vittorie e festeggiarle ma abbiamo fatto poco più di niente questa sera. Tutti dicono che i nerazzurri sono i più forti e pochi dicono che giocano veramente bene, che giocano meglio di tutti. Credo che facciamo un torto ad Inzaghi se non lo diciamo. Giocano bene, forse solo il Bologna gioca così bene, e serve la miglior versione nostra per fare bene in questa partita», ha concluso il tecnico giallorosso.