È Hakan Calhanoglu il LeoVegas.News Player of the Month del mese di aprile: lo conferma l'Inter tramite una nota ufficiale

È Hakan Calhanoglu il LeoVegas.News Player of the Month del mese di aprile. I tifosi nerazzurri hanno scelto il numero 20 come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.