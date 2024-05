Miralem Pjanic, ospite di DAZN, ha parlato del ruolo del centrocampista nel pre partita di Roma-Juve, sue due ex squadre. «Condizione del calcio moderno del calcio è avere gente come te e Calhanoglu e Pjanic in mezzo al campo? In generale nelle squadre il cuore del gioco è il centrocampo. Quasi la più importante della squadra, ogni grande club ha un centrocampista importante che fa girare la squadra. Un ruolo che richiede tanta responsabilità. I migliori centrocampisti in questo momento? Rodri e Calhanoglu stanno facendo molto bene e hanno dimostrato continuità», ha sottolineato l'ex calciatore di Juve e Roma.