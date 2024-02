Cambiasso: “Vittoria Inter meritata. Io non dimentico che Arnautovic c’era nel 2010…”

Esteban Cambiasso commenta il risultato di Inter-Atletico Madrid. Ecco le parole dell’ex giocatore dallo studio di Sky Sport: “Partita molto tattica, pensata, l’Atletico aveva più palla nel primo tempo, l’Inter ha avuto più occasioni e nel secondo anche il dominio del gioco. Vittoria molto meritata e sono contento per Arnautovic, si capisce che sente le partite e si fa volere bene da tutti, compagni e tifosi. Io non dimentico che Arna c’era nel 2010, lui ha davvero tanta personalità e qualità. Stasera sottolineerei la gara di de Vrij, che non è il titolare e ha fatto una grande partita al posto di Acerbi”, le sue parole.