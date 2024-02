Inzaghi: “Ragazzi fantastici, contento per Arnautovic. Thuram…”

"Thuram? Ha sentito indurirsi, nei prossimi giorni vedremo cosa avrà. Può capitare, speriamo di non perderlo per troppo tempo. Questa è l'Inter più forte? Non è una domanda semplice, abbiamo fatto bene 6 mesi. Marzo e aprile sono i mesi più importanti, mi piace vedere come giocano e si allenano, arriveranno le difficoltà e ci saranno partite ravvicinate. Dobbiamo continuare così. Barella ha fatto un'ottima gara. Mi sarebbe piaciuto molto giocare in una squadra come la mia. I 4 esterni? Dumfries e Carlos hanno fatto molto bene, Dimash e Matteo altrettanto. Con questo modulo i quinti sono quelli che spingono di più e c'è Buchanan che ha fatto vedere ottime cose. Oggi ero con Ferri, lui e Brehme hanno vinto tanto. Siamo tutti provati, perdiamo un grandissimo giocatore ma mi hanno detto anche che era una persona straordinaria"