Eriksen in posa con la quarta maglia e il numero 19. Cambiasso all’Inter: “La voglio”

L'ex centrocampista nerazzurro indossava proprio lo stesso numero che indica i 19 scudetti vinti dal club nerazzurro

Questa sera, contro la Roma, l'Inter giocherà con la quarta maglia. La IM special jersey che fa parte della collezione IM e la prima con il nuovo nerazzurro che alla fine è riuscita a fare il suo esordio in questa vittoriosa stagione nerazzurra. Sui social l'Inter ha annunciato ieri che sarà quella la divisa che Lukaku e compagni indosseranno contro i giallorossi. E nei vari post pubblicati dalla società ce n'è uno nel quale Eriksen indossa la maglia - realizzata da Inter e Nike per celebrare il lancio del nuovo logo nerazzurro - con dietro la scritta 'IM Scudetto', ormai slogan del trionfo interista, e il numero 19.

Era il numero di Esteban Cambiassouna volta, con quella ha vinto tutto a Milano, e gli sono venuti gli occhi a cuore quando ha visto la maglietta. Ha commentato così: "Inter, avete il mio indirizzo? La voglio", ha scritto e ha aggiunto le faccine sorridenti. I tifosi hanno riempito di like il suo commento, ne sono arrivati cinque cinquemila. E anche i commenti erano bellissimi: "Cuchu, fanne spedire una anche a me"; "Inter, mandagli la maglia, ne ha diritto"; "Se la vuole Cambiasso la voglio pure io"; "Cuchu, te la compro io se non te la mandano".