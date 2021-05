UFFICIALE – Inter in campo con la quarta maglia contro la Roma

L'Inter ha annunciato, tramite il suo profilo inglese, che domani, contro la Roma, scenderà in campo con la quarta maglia

L'Inter ha annunciato, tramite il suo profilo Twitter, che domani, contro la Roma, scenderà in campo con la quarta maglia. Una maglia speciale che sembrava destinata a non esordire più in questa stagione. Invece, domani Lukaku e compagni la indosseranno contro gli uomini di Fonseca.