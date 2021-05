Cambiasso: “Mourinho-Roma? Il club ha grande ambizione, José lascia sempre il segno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Esteban Cambiasso è tornato sull'ufficialità di Mourinho alla Roma

"Quella della Roma è una dichiarazione di ambizione, José non va a Roma tanto per, ma per lasciare il segno. L'ha fatto quasi ovunque, è vero che il DNA non lo cambi però ha con sé un bagaglio di capacità di lavoro e di trasmettere la voglia di vincere, se riesce a metterla nei giocatori farà crescere la Roma".