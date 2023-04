Cambiasso: “Inter-Benfica, questa l’immagine della serata. Derby già in testa”

In studio a Sky Sport, l’ex centrocampista Esteban Cambiasso ha parlato così dei nerazzurri di Inzaghi e non solo nel post Benfica

Sarà derby di Milano in semifinale di Champions League. L’ Inter stacca il pass e avrà dunque di fronte il Milan. In studio a Sky Sport, l’ex centrocampista Esteban Cambiasso ha parlato così dei nerazzurri di Inzaghi e non solo nel post-partita:

“Il gol di Barella è l’immagine della serata. Un gol del Benfica in qualsiasi momento sullo 0-0 poteva creare paure, invece ha rassicurato tutti. Recuperare un giocatore come Correa è importante per le partite che ci sono ora, tra Coppa Italia, Champions e campionato. Le partite dell’Inter sono più impegnative di quelle del Milan a guardare il calendario. Da adesso iniziano a pensare al derby, come dispendio nervoso è e sarà importante".