Le parole dell'ex difensore su Zielinski: "Uno che per 8 anni ha dato l'anima, perché non deve andar via tra gli osanna?"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato così del trattamento riservato dal Napoli e dai suoi tifosi a Piotr Zielinski negli ultimi mesi: «Non sopporto come hanno trattato Zielisnki che già, poverino, sembra uno che non c'entri nullla. Uno che per 8 anni ha dato l'anima, perché non deve andar via tra gli osanna? Ci manca poco che debba scappare da Napoli di notte, quasi di nascosto».