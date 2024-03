Ds Napoli: “Gestione Zielinski? Nessuna ritorsione, certe discussioni…”

A DAZN, dopo il ko interno contro l’Atalanta ha parlato anche il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso. “Gestione Zielinski? Oggi dobbiamo pensare che ci sono 8 partite da onorare, per rispetto della nostra gente. Ci dispiace per questa sconfitta pesante, davanti ai nostri tifosi. Giochiamo per l'obiettivo che ci diamo settimanalmente, senza pensare troppo. Posticipiamo certe discussioni in altri momenti. Bisogna andare oltre le consuetudini. Con Zielinski non abbiamo avuto nessun atteggiamento ritorsivo, né di andare contro le sue volontà. Con tutti i mister che si sono succeduti quest'anno abbiamo detto che conta la meritocrazia, su questo non c'è dubbio”.