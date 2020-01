Canovi: “L’Inter con Vidal può vincere, Eriksen un campione. Giroud? Sarebbe tanta roba”

Intervenuto ai microfoni di TMW, il noto operatore di mercato Dario Canovi ha parlato così delle principali trattative di mercato in casa Inter: “Se arriva Vidal l’Inter diventa una candidata per lo Scudetto al pari della Juve. Già lo è, ma con il cileno aumenterebbe le proprie credenziali. L’Inter non baderà tanto all’Europa League, quindi può vincere il campionato. Già senza Vidal è pericolosa, con lui può vincere”.

Altra idea nerazzurra è Ashley Young.

“È un giocatore valido, ha grande esperienza. Un acquisto indovinato. Si parla molto anche di Eriksen è un giocatore importantissimo, un campione”.

E Giroud?

“Mi piace, ma la collocazione tattica? Di attaccanti all’Inter ce ne sono già troppi. Non dimentichiamoci di Sanchez. Sarebbe comunque tanta roba”.