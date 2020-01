UFFICIALE – Inter, Young non convocato per l’FA Cup. Solskjaer netto in conferenza stampa

Continua il braccio di ferro tra Ashley Young e il Manchester United.

Dopo essersi rifiutato di andare in panchina nell’ultima partita di Premier League contro il Norwich, il laterale inglese, che ha un accordo con l’Inter fino al 2021, non è stato convocato nemmeno per la partita di FA Cup di domani contro il Wolverhampton, come confermato sia dal comunicato del club, sia da Solskjaer in conferenza stampa: “Non ci sarà“, ha detto in maniera piuttosto netta il manager dei Red Devils. Un chiaro segno di quanto il giocatore stia spingendo il club a lasciarlo partire in direzione Milano.

Dal canto suo, l’Inter si sta cautelando in queste ore. E’ fresca la notizia secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti chiudere con la Roma uno scambio che porterebbe Politano in giallorosso e Spinazzola a Milano.