Giroud, sì all’Inter. La trattativa ora è col Chelsea: i Blues chiedono 10 milioni

L’Inter è attiva su più fronti sul mercato. Dal centrocampista all’esterno, fino al centravanti. Tante trattative che dovrebbero portare ad Appiano i rinforzi scelti da Conte.

“Per Giroud servirà forse meno pazienza. Il francese ha detto sì a un contratto fino al 2021: il Chelsea però per l’attaccante continua a chiedere 10 milioni di euro, a fronte di una richiesta dell’Inter ferma alla metà, bonus compresi. E poi, in questo caso, c’è anche da aspettare la cessione di Politano, per il quale si è avviata una piattaforma di scambio con Spinazzola. Questione di incastri, su strade già battute. Tra l’estate e gennaio, le trattative in terra inglese si ripetono. Motivi di opportunità legate al mercato, ovvio: qui l’Inter è andata a pesca su giocatori in scadenza di contratto a giugno. Ma l’idea è anche figlia di un ragionamento tecnico: oggi la Premier ha un tasso tecnico talmente elevato che val la pena spendersi in trattative anche per giocatori che hanno perso la prima fila. Se Sanchez è di fatto ingiudicabile, Lukaku è invece la controprova“, si legge su Gazzetta dello Sport.